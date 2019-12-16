Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi evine gidince yakalandı

Konya’da ’dur’ ihtarına uymayıp kaçarken polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi, eşinin telefonla arayıp ’eve gel’ demesi üzerinde polisler tarafından olaydan bir saat sonra yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan yabancı uyruklu Muhammed El Neccar’ı (26) 06 FC 5155 plakalı otomobilde seyir halinde fark edince dur ihtarında bulundu. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, aracıyla kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru Yusuf O. hafif şekilde yaralanırken, polis şüpheliyi durdurmak için araca ateş etti. Aracın ön lastiği patlarken kırılan ayna camından seken kurşun şüphelinin sol kolunu isabet etti. Otomobilini Arif Bilge Mahallesi İçdere Sokakta aracı bırakan şüpheli şahıs, yaya olarak kaçtı. Polise izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Çarpışma sırasında yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.