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Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlık şüphelisi evine gidince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Konya’da ’dur’ ihtarına uymayıp kaçarken polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi, eşinin telefonla arayıp ’eve gel’ demesi üzerinde polisler tarafından olaydan bir saat sonra yakalandı.Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi.

Konya’da ’dur’ ihtarına uymayıp kaçarken polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi, eşinin telefonla arayıp ’eve gel’ demesi üzerinde polisler tarafından olaydan bir saat sonra yakalandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan yabancı uyruklu Muhammed El Neccar’ı (26) 06 FC 5155 plakalı otomobilde seyir halinde fark edince dur ihtarında bulundu. Şahsın kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, aracıyla kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Kazada, polis memuru Yusuf O. hafif şekilde yaralanırken, polis şüpheliyi durdurmak için araca ateş etti. Aracın ön lastiği patlarken kırılan ayna camından seken kurşun şüphelinin sol kolunu isabet etti. Otomobilini Arif Bilge Mahallesi İçdere Sokakta aracı bırakan şüpheli şahıs, yaya olarak kaçtı. Polise izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Çarpışma sırasında yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşi telefonla ulaşıp ’eve gel’ dedi yakalandı
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şahsın gidebileceği adresleri kontrol ederek şahsın kendi evine gitme ihtimalini değerlendirdi. Sürekli farklı telefon hatları kullanan ve değişik adreslerde kaldığı öğrenilen şüphelinin Ladikli Mahallesinde bulunan evi tespit edildi. Şüphelinin evine giden polis ekipleri, şahsın yabancı uyruklu karısına kocasını arayarak eve çağırmasını istedi. Karısının telefon ile kendisini aramasının üzerine şüpheli Muhammet El Neccar evine geldiği sırada polis tarafından olaydan bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Muhammed El Neccar, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
Şüphelinin, Konya ve Samsun illerinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştığı ve hakkında 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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