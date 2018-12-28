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Polis aracına çarpıp kaçtılar, saklandıkları evde yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda girdikleri evlerden 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira ve cep telefonu çaldıkları iddia edilen 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, polis tarafından takibe alındı.

Polis aracına çarpıp kaçtılar, saklandıkları evde yakalandılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda girdikleri evlerden 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira ve cep telefonu çaldıkları iddia edilen 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, polis tarafından takibe alındı. Yolu kapatan polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve ekip aracına çarparak kaçan şüpheliler, saklandıkları evde yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, balkon kapılarını zorlayıp açarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan kişilerin peşine düştü. Hırsızlık yapılan evlerde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Polis ekipleri, kent merkezinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobili takibe alarak, 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve yolu kapatan polis aracına otomobille çarpan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Takibe devam eden polis ekipleri, şüphelileri Serdivan ilçesinde saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çaldıkları 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira ve cep telefonları ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden B.K.'nin hırsızlık suçundan 30, Ö.K.'nin ise 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Polis aracına çarpıp kaçtılar, saklandıkları evde yakalandılarPolis aracına çarpıp kaçtılar, saklandıkları evde yakalandılar

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