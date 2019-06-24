Polis aracına çarptı, korkudan park halindeki kamyonetin altına saklandı!

Kaza, gece saatlerinde Sakabaşı Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ali Çağlar (32),yönetimindeki sivil aracı ile devriye görevi yaptığı sırada kavşakta Yasin Yavuz'un (36) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Ali Çağlar, mesai arkadaşı Arif Kandemir, otomobil sürücüsü Yasin Yavuz, yanındaki Uğur Taş (21) ve Ömer Çetin (27) yaralandı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Yasin Yavuz aracını terk edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yaralı 4 kişi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracını terk edip kaçan yaralı Yasin Yavuz ise yaklaşık 200 metre uzaklıkta saklandığı park halindeki kamyonetin altında yakalandı. Yasin Yavuz da başka bir polis aracıyla hastaneye kaldırıldı.

