Polis aracına çarptıktan sonra otomobilin altında kalan motosikletli öldü

Abdulkadir AYDINIŞIK/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, motosikletiyle polis aracına çarpıp, savrulduktan sonra otomobilin altında kalan Zülfikar Yazgan (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Burhaniye merkezinin girişinde meydana geldi. Zülfikar Yazgan yönetimindeki 16 CGS 55 plakalı motosiklet, iddiaya göre, polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yazgan, Burhaniye yönünden gelen Yılmaz Turan'ın (68) kullandığı 34 GB 7286 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ağır yaralı olduğunu belirlediği Yazgan, ambulansla hastaneye götürülmek istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

