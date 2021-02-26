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  4. Polis aracıyla kaçmaya çalışan şüpheliyi havaya ateş açarak yakaladı

Polis aracıyla kaçmaya çalışan şüpheliyi havaya ateş açarak yakaladı

26.02.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da adliye önünde şüpheli bir aracı durduran polis, yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıstan birini kovalamaca sonrası havaya ateş açarak yakaladı.Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki adliye binası önünde meydana geldi.

Elazığ’da adliye önünde şüpheli bir aracı durduran polis, yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıstan birini kovalamaca sonrası havaya ateş açarak yakaladı.
Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki adliye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis şüpheli bir aracı durdurdu. Bu sırada araçtan inen 2 şahıs kaçmaya başladı. Biri kısa sürede yakalanırken, diğeri ise adliyenin arkasından İl Sağlık Müdürlüğü önüne doğru kaçtı. Yaşanan kovalamacada polis, kaçan şüpheliye dur ikazında bulundu. Şüphelinin ikazları dinlemeyerek kaçmaya devam etmesi üzerine polis, havaya bir el ateş etti. Açılan ilk ateşe rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin açtığı ikinci ateşin ardından durdurularak yakalandı. Şüpheliler kelepçelenerek polis aracına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı bölgede suça konu bir şey atma ihtimaline karşı da arama yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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