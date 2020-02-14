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  4. Polis aramasından kaçarken trafik kazasına neden oldu: 3 yaralı

Polis aramasından kaçarken trafik kazasına neden oldu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 05:54 | Son Güncelleme

Şişli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak arama noktasından kaçtı. Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçan otomobil, meyve satılan kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Polis aramasından kaçarken trafik kazasına neden oldu: 3 yaralı

Kaza saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçmaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kasasında meyve yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet park halindeki otobüse çarparken meyveler de yola saçıldı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satışı yapan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

(DHA)

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Şişli trafik kazası dur ihtarı

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