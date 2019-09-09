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Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu.

Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürü incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğü’ne götürülürken, figürü bir heykeltıraşın yaptığı üzerinde duruluyor.
Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak’tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp, güvenlik önlemi aldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hafta sonu olması nedeniyle ekipler gelemeyince polis ekipleri aslan figürlü kayanın başında geceli gündüzlü nöbet tuttu.
Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelerek incelemede bulundu. Belediye işçileri figürü yerinden sökerek otomobile taşıdı. Aslan figürünü kentte heykeltıraşlık yapan bir kişinin koyduğu düşünülürken, aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belirlenecek.
Belediye işçisi Soner Kaya, polise aslan figürlü kaya parçasını 50 yaşlarında birisinin toprak sete koyarken gördüklerini belirterek, "Geçen Salı günü öğle saatlerinde yemeğe gidiyorduk. 2 tane kova getirmiş. Aslanı da duvarın üzerine koyup oraya monte etti. Pek ciddiye almadık. Öğleden sonra baktık ki oraya monte etmiş" dedi.
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Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttuPolis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttuPolis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttuPolis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu

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