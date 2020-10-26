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  4. Polis, azılı hırsızı “filyasyon ekibi” kılığında yakaladı

Polis, azılı hırsızı “filyasyon ekibi” kılığında yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta son 2 ayda yaşanan 4 farklı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli, 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı.

Beşiktaş’ta son 2 ayda yaşanan 4 farklı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli, 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. Filyasyon ekibi kılığına giren polis ekipleri, evini tespit ettikleri zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgilere göre; Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 8 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında yaşanan 4 farklı hırsızlık olayına karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı inceleme başlattı. Ev ve iş yerlerinden yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Veysi E.(21) ve Halil B.(20) adlı 2 kişi olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, zanlılardan Halil B.’nin kaldığı adresi belirledi. Şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alan polis, hiç rastlanılmayan bir yönteme başvurdu. Faillerden Halil B.’nin şüphe duymaması için “filyasyon” ekibi kıyafeti giyen polisler, eve de Korona virüs tespit edilen bir hasta olduğunu söyleyerek girdi.
Durumdan şüphelenmeyen Halil B., evde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin peşinde olduğu diğer şüpheli Veysi E.’nin ise Beylikdüzü, Gürpınar’da bir adrese girdiğinde, ev sahibi tarafından silahla vurulduğu ve yaralı olarak Halkalı’daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Söz konusu hastanede polis kontrolünde tutulan şüpheli Veysi E. hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Polisin “filyasyon ekibi’ kılığına girerek yakaladığı faillerden Halil B.’nin emniyette 32 suç kaydı olduğu, hastanede tedavisi süren diğer şüphelinin ise 25 kaydı olduğu belirtildi. Soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

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