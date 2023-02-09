HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! "İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde..."

Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! "İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde..."

09.02.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden 1 hafta önce gerçekleştirildikleri tatbikatın da yardımıyla enkazın altında sağ çıkarılan polis memuru baba Feyzullah Polat ve 9 yaşındaki kızı Zeynep Polat'ın yakınlarını konuştu. Gelinini çıkardığını ardından kazma ve küreklerle 3 kat aşağını indiklerini söyleyen Yusuf Polat kurtarma çalışmalarını anlattı. Oğlu ve kızının koltukta oturmuş halde bulduklarını aktaran Polat, "Deprem bittikten sonra koltuğun üzerine oturmuş çocuğunu kucağına almış." diye konuştu.

Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! "İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta 7 katlı 28 daireli Burç Apartmanı yıkılmıştı. Yıkım haberini alan emekli emniyet amiri Yusuf Polat, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a geldi. Burada gelini Güner'in sesini duyan Polat, kendi ve yakınlarının çabalarıyla gelinini çıkardı. Ancak küçük torunu Güneş'in cansız bedenini enkazdan çıkardılar. Ardından Adıyaman'dan malzeme getiren Polat, solan kısmında olduklarını öğrendiği torunu Zeynep Polat ve oğlu Feyzullah Polat'a kazma ve kürekler 3 kat aşağı inerek ulaştı. Ardından da ekiplere haber verdi. Depremin 80. saatinde 7 katlı bir apartmanın enkazından önce Zeynep Polat ardından da polis baba Feyzullah Polat çıkarıldı. Gerçekleştirdikleri deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldıkları oldukları öğrenilen baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Polat ailesi de çalışmaları takip etti. Baba ve kızın çıkarılmasıyla Polat ailesi de büyük sevinç yaşadı.

Feyzullah Polat'ın amcası Emir Polat arama kurtarma çalışmalarına katılanlara çok teşekkür ederek, hem onlar hem de depremzedeler için dua etti.

amca

DEDE YUSUF POLAT KURTARMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Feyzullah Polat'ın babası emekli emniyet amiri Yusuf Polat ise, "Depremin 1. günü depremi Adıyaman'da yaşadım. Oğluma ulaşamayınca dünürümle buraya geldik. Gelinim şu alt tarafta ses verdi. Ses verince kendi çabamızla aldık. Gelinim sağ çıktı, küçük torunum vefat etti. Gelinime sordum. Oğlumun salon tarafında olduğunu öğrendim. Zeynep'in de yanında olduğu öğrendik. Çabaladık uğraştık. Olmadı. Bir plan yaptık. Tünel sistemiyle kurtarabileceğimizi düşünerek Adıyaman'da malzeme getirdik. Akrabalar da geldi. Sabah saat 07.30 tünel kazmaya başladık. 3 kat aşağı indik. Tavanına kavuştuk.

dede

"KUZENİNİ SESTEN TANIDI"

Tavanına kavuşunca yeğenim kimse var mı diye seslendi. Yunus benim dedi. Yani kuzenini sesten tanıdı. Sonra timimizi çağırdık. Oğlum ve torunum ikisi orda. Yaklaşık 1 ay önce oğlumla çocuklarımla hepsiyle depremi konuşmuştuk. Ben de deprem olursa öğrendiğimiz bilgilerden çekyat koltuğun dibine yatın ayaklarınızı da biraz toparlayın. İnşallah üzerinize kolan gelmezse yaşam üçgenini bulursunuz.

image (15)

"ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMIŞ"

Ve oğlum şu anda gördüğümüz şekliyle onu bulmuş. İki çekyatın arasına uzanmış. Deprem bittikten sonra koltuğun üzerine oturmuş çocuğunu kucağına almış. Torunuma ışığı vermişler. Torunum istemiş" dedi.

fdgdg

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskenderun'da caddeleri dolduran deniz suyu çekildiİskenderun'da caddeleri dolduran deniz suyu çekildi
Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu! Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!
Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.