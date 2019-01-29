Polis babalarının annelerini öldürmesini böyle anlattılar

Kocaeli’nde geçtiğimiz Haziran ayında çocuklarının gözü önünde eşini silahla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’un yargılandığı davada olaya tanık olan çocuklar babalarını suçladı. Kendini savunan Yavuz ise ölen eşini suçlayarak, "‘Davayı açtım, ölsem de dönmem, istediğimle yatarım, yalvarma’ dedi. Ben çok sinirlendiğim için neresine ateş ettiğim" dedi. Olay, 25 Haziran 2018 günü Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş ederek öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim olan Yavuz, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yavuz hakkında “Eşini kasten öldürmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık İbrahim Yavuz, oğlu ve kızı ise tanık olarak katıldı. Davada cinayet anlarını anlatan çocuklar, babalarını annelerine şiddet uygulamakla suçladılar. Yavuz ise eşinin kendisini aldatacağını söylemesi sonrasında sinirlenerek öldürme kastı olmadan ateş ettiğini ifade etti.

“Davayı açtım, ölsem dönmem istediğimle yatarım’ dedi”

Mahkemede ilk olarak savunmasını yapan tutuklu sanık İbrahim Yavuz, “2016 yılında eşim, bir bayanla mesajlaştığımı görüp boşanma davası açtı sonra barıştık ancak bir süre sonra eşim huzursuzluk çıkarmaya başladı. Çocuklarımın önünde beni küçük düşürmeye başladı. Tartıştığımız bir gün ‘Gidip başkalarıyla yatacağım, sende kahrolacaksın’ gibi sözler söyledi. Olaydan 20 gün evvel boşanma davası açtığını bildirdi. Tek celsede boşanmak istedi. Ben boşanabileceğimizi söylediğimde 300 gün içerisinde tekrar evleneceğini söyledi. Ben yıllık iznimi aldım memlekete gidecektim, beni arayarak bir şey konuşacağını söyledi. ‘Memlekette akrabalarıma başka konuları anlatma benden duy, Gaziantep’te asker olan bir şahısla yazışıyorum’ dedi. Ben yanlışından dön, yuvamızı kurtarabiliriz dedim. ‘Davayı açtım, ölsem de dönmem, istediğimle yatarım, yalvarma’ dedi. Ben çok sinirlendiğim için neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum ancak belirli bir bölgeyi hedef almadım, öldürmek istemedim. Bu sırada oğlum üzerime atlayarak bana vurmaya başladı, boğuşma sırasında silah bir el daha ateş aldı, eşime isabet edip etmediğini bilmiyorum” dedi.