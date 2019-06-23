Polis babanın evlat acısı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da grip şüphesiyle götürüldüğü özel hastanede tedavi görürken fenalaşıp Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Hulusi Erdem, yaşamını yitirdi. Hulusi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cenazede, oğlunun tabutuna sarılan polis memuru Ahmet Erdem, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında" diyerek gözyaşı döktü.

​İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Erdem, iki çocuğundan küçüğü olan anaokulu öğrencisi Hulusi Erdem'i, dün saat 18.30 sıralarında grip şüphesiyle özel bir hastaneye götürdü. Doktorun muayene ettiği Hulusi Erdem'e hemşire tarafından iğne yapıldı. Bir süre sonra fenalaşan Hulusi Erdem, hastanenin yoğum bakım servisine alındı. Buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı.

Hulusi Erdem'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erdem'in cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Burada, ikindi namazı kılınan cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 14 yaşındaki Muhammet Emir, musalla taşına konulan kardeşi Hulusi'nin son kez yüzüne bakıp alnından öptü. Oğlunun tabutuna sarılan Ahmet Erdem ise, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında, yavrum" diyerek ağıtlar yaktı.