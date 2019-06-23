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Polis babanın evlat acısı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 19:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'da grip şüphesiyle götürüldüğü özel hastanede tedavi görürken fenalaşıp Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Hulusi Erdem, yaşamını yitirdi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da grip şüphesiyle götürüldüğü özel hastanede tedavi görürken fenalaşıp Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Hulusi Erdem, yaşamını yitirdi. Hulusi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cenazede, oğlunun tabutuna sarılan polis memuru Ahmet Erdem, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında" diyerek gözyaşı döktü.

​İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Erdem, iki çocuğundan küçüğü olan anaokulu öğrencisi Hulusi Erdem'i, dün saat 18.30 sıralarında grip şüphesiyle özel bir hastaneye götürdü. Doktorun muayene ettiği Hulusi Erdem'e hemşire tarafından iğne yapıldı. Bir süre sonra fenalaşan Hulusi Erdem, hastanenin yoğum bakım servisine alındı. Buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı.

Hulusi Erdem'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erdem'in cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Burada, ikindi namazı kılınan cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 14 yaşındaki Muhammet Emir, musalla taşına konulan kardeşi Hulusi'nin son kez yüzüne bakıp alnından öptü. Oğlunun tabutuna sarılan Ahmet Erdem ise, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında, yavrum" diyerek ağıtlar yaktı.

Hulusi Erdem, kılının cenaze namazının ardından Yakarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hulusi Erdem'in dayısı Muhammet Emin Diliyok, sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, "Dün saat 18.30 sıralarında babası Ahmet ve annesi Sebila, çocuk rahatsızlanınca, 'Gribi var, burnu akıyor bir hastaneye götürelim' diyor. Hastaneye güle oynaya giriyor Hulusi. Kamera kayıtları var, hastane kayıtları göstersin. Daha sonra çocuk doktoruna gidiyorlar. Doktor bir iğne veriyor, hemşire iğneyi alıp direk uyguluyor. 30 saniye içinde çocuk morarmaya başlıyor, yüzü gözü morarıyor. Eli ayağı çekiliyor, sararıyor. Yoğun bakım ünitesine alıyorlar, müdahale yapmaya çalışıyorlar. Sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Üniversite hastanesine gittiği zamana kadar mide ve akciğerde kanamalar oluşmuş, hocalarımız çok uğraştı ama döndüremediler. Ya iğne alerji oluşturdu, ya da röntgenlere bakılmadan iğne uygulandı. Burada hastanenin ağır bir kusuru var. Hastanede hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu.

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