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Polis Balıkesir’de 29 aranan şahsı yakalarken, 5 silah ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 29 aranan şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 11 aranan şahıs, 1 adet marka model ve çapı belirtilmeyen ruhsatsız tüfek ve 1 adet Lazer tüfek, Ayvalık ilçesinde 1 aranan şahıs, Burhaniye’de 8 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 7 aranan şahıs ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve 32 fişek, İvrindi’de 1 aranan şahıs, Susurluk İlçesinde 1 aranan şahıs, Gömeç İlçesinde 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 2 fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Polis Balıkesir’de 29 aranan şahsı yakalarken, 5 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 29 aranan şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 11 aranan şahıs, 1 adet marka model ve çapı belirtilmeyen ruhsatsız tüfek ve 1 adet Lazer tüfek, Ayvalık ilçesinde 1 aranan şahıs, Burhaniye’de 8 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 7 aranan şahıs ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve 32 fişek, İvrindi’de 1 aranan şahıs, Susurluk İlçesinde 1 aranan şahıs, Gömeç İlçesinde 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 2 fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis Balıkesir’de 29 aranan şahsı yakalarken, 5 silah ele geçirdi

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