Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Konuralp bölgesinde yapılan operasyonda 7 tabanca, 2 av tüfeği ve 70 adet fişek ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Düzce Merkeze bağlı Konuralp bölgesinde şüpheli 2 şahsa ait olduğu belirlenen noktalarda yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 38 calibre toplu tabir edilen ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep tabir edilen ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplamda 70 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca Silah Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Cezaevine gönderildiler.

