HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

22.12.2020 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Konuralp bölgesinde yapılan operasyonda 7 tabanca, 2 av tüfeği ve 70 adet fişek ele geçirildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Konuralp bölgesinde yapılan operasyonda 7 tabanca, 2 av tüfeği ve 70 adet fişek ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Düzce Merkeze bağlı Konuralp bölgesinde şüpheli 2 şahsa ait olduğu belirlenen noktalarda yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 38 calibre toplu tabir edilen ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep tabir edilen ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplamda 70 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca Silah Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Cezaevine gönderildiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Cinsel istismar iddialarına karşı kendini böyle savunduCinsel istismar iddialarına karşı kendini böyle savundu
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Kötü haber geldi! Ağır semptomlarla...

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'mutasyon' sonrası aşı açıklaması: 6 haftada yenisini geliştirebiliriz

Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyon sonrası yeni aşı açıklaması

Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li vekil hakkında harekete geçildi

Adnan Oktar, cinsel istismar iddialarını kabul etmedi

Cinsel istismar iddialarına karşı kendini böyle savundu

Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.