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Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda bir evde iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar bulunmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.S. ve K.E'nin evine baskın yaptı.

Polis, bir yatağın altındaki bazada iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar ile tabanca, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 500 lira buldu.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin bazadaki uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

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baza Bursa uyuşturucu operasyonu

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