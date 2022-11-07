Polis baskınında bulundu! Tam 154 bin litre... Hepsi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'nde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Savcılık talimatıyla depoya baskın yapan KOM ekipleri tanklarda 154 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu ve ele geçirilen akaryakıtı sosyal medya hesabından 'Kahraman polislerimize tebrikler' notuyla duyurdu. (DHA)

