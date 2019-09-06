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Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

ADANA'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B.

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi

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