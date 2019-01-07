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Polis baskınını fark edince, uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, baskını fark eden şüpheliler, uyuşturucuyu yanan sobaya atarken yakalandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, baskını fark eden şüpheliler, uyuşturucuyu yanan sobaya atarken yakalandı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Bursa'da 3 adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis ekipleri kapıyı kırdığı sırada baskını fark ederek, uyuşturucu maddeleri yanan sobaya attı. Bu sırada eve giren ekipler, uyuşturucuyu sobada tamamen yanmadan çıkardı. Evlerde yapılan detaylı aramalarda, 340 gram toz ecstacy, 37 ecstacy hap, 250 gram esrar, 100 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 900 lira ele geçirldi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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