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Polis Başmüfettişi Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

AMASYA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan (54), törenle son yolculuğuna uğurlandı.  Rahatsızlığı nedeniyle Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mardin eski Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan, dün hayatını kaybetti.

Polis Başmüfettişi Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Hakan UMAN/MERZİFON(AMASYA), (DHA) - AMASYA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan (54), törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mardin eski Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan, dün hayatını kaybetti. Pekcan için bugün Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, Amasya Valisi Osman Varol, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Pekcan'ın annesi Nurten Pekcan ile eşi Emine Pekcan, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törenden sonra Pekcan'ın cenazesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Polis Başmüfettişi Pekcan son yolculuğuna uğurlandıPolis Başmüfettişi Pekcan son yolculuğuna uğurlandıPolis Başmüfettişi Pekcan son yolculuğuna uğurlandıPolis Başmüfettişi Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

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