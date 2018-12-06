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Polis bile şaşırdı! Hepsi buradan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı bir istihbarat haberi üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis köpeği sayesinde fark edilen bir gizli bölmeden çıkan paketler polisi bile şaşkına çevirdi.

21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigaraya güvenlik güçleri tarafından el konulurken, şüpheli araç sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Tam 21 bin 700 paket!

Mersin'de bir kamyonetin zulasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şahsın kullandığı kamyonetti arama yaptı.
Kokuya duyarlı polis köpeği aracılığı ile yapılan aramada, kamyonetin kasasının altında oluşturulan gizli bölmeye gizlenmiş halde 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
İşte gizli bölmeden çıkanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Mersin sigara Kaçakçılık

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