Polis bile şaşırdı! Hepsi buradan çıktı

21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigaraya güvenlik güçleri tarafından el konulurken, şüpheli araç sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin'de bir kamyonetin zulasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şahsın kullandığı kamyonetti arama yaptı.