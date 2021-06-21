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Polis bile şaşırdı, krem kutusundan çıktı

21.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde dur ihtarına uymayan bir otomobil, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bir bölmeden çıkartılan krem kutusu içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis bile şaşırdı, krem kutusundan çıktı

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Kısa süre sonra bir sokakta yakalanan araçta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, O.A. idaresindeki otomobilin alt tarafında bulunan bir gizli bölmede krem kutusu bulundu. Krem kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, aracın değişik bölmelerinde de bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü O.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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