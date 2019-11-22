HABER

Polis binlerce kaçak cep telefonu yedek parçası ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

Denizli’de polis gerçekleştirdiği operasyonda kaçak ve yasal olmayan binlerce cep telefonu yedek parçası ile cinsel içerikli krem ve haptan oluşan ürünler ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Denizli’de polis gerçekleştirdiği operasyonda kaçak ve yasal olmayan binlerce cep telefonu yedek parçası ile cinsel içerikli krem ve haptan oluşan ürünler ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Söz konusu şahısları gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda ise 62 bin adet cep telefonu tamiratında kullanıldığı değerlendirilen şarj soketi, sim kart yuvası, kart okuyucu, ekran, arka kapak, kulaklık hoparlörü gibi ürünler ile 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Bir başka adreste yapılan aramada ise kaçak ve yasal olmayan hap ile kremden oluşan 4 bin 375 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacakKadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
Kayseri’de minibüs kanala düştü: 3 yaralıKayseri’de minibüs kanala düştü: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü

Ülkelerine böyle döndüler

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.