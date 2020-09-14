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Polis, bir haftalık uygulamada adeta cephanelik ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi.

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi de yakaladı.
6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, aranan şahısların yanı sıra kalaşnikof marka uzun namlulu silah, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 adet kesici alet, bir adet çalıntı otomobil, 14 motosiklet, 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 15 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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