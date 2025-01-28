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  4. “Polis bizi böyle paketledi!” Görüntüleri yayınladılar! Yaşadıkları şoka kendileri de inanamadı...

“Polis bizi böyle paketledi!” Görüntüleri yayınladılar! Yaşadıkları şoka kendileri de inanamadı...

28.01.2025 15:12
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.01.2025 15:12
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Eskişehir'de, trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan yakalama, motosikletliler için adeta bir şok oldu.

Olay, Eskişehir şehir merkezinde gerçekleşti.

SİVİL POLİSTEN, MOTOSİKLETLİLERE SÜRPRİZ MÜDAHALE

Sivil giyimli polis, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlilere aniden müdahale etti.
Motosikletliler, sivil polisin kendilerini takip etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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TRAFİK KURALLARINI İHLAL EDEN MOTOSİKLETLİLERE YÜKSEK CEZA

Trafikteki motosikletlilerin aşırı hız yaparak ve trafik kurallarını hiçe sayarak hareket etmeleri, sivil polisin dikkatini çekti. Sivil giyimli polis, motosikletlerin kırmızı ışıkta beklediği sırada hızlıca yanlarına yaklaşarak, ceza işlemine başladı. Motosiklet sürücülerine 53 bin TL’lik ceza kesildi.

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MOTOSİKLETLİLER ŞAŞKINLIK İÇİNDE: "NOLDU ABİ?"

Motosiklet sürücülerinin şaşkın bakışları arasında, polis ekipleri motosikletlerin önünü kesip, tek tek sürücülerden ehliyetlerini aldı. O sırada motosikletliler, “Noldu abi?” diyerek şaşkınlıklarını dile getirseler de, polisler herhangi bir uyarıya gerek kalmadan, araçları trafikteki kuralları ihlal ettiği için ceza uyguladı.

"SİVİL VATANDAŞ GİBİ TAKİP ETTİLER, ANAHTARLARIMIZI ALDILAR"

Motosiklet sürücüsü: “Tekerini kaldırıyor baya uzun süre indirmiyor, plaka da yok” diyerek yedikleri cezanın videosunu göstererek anlattı.

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Motosiklet sürücülerinden biri, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Motosikletin ön tarafını kaldırırken sivil polis bizi takip etti. Işıklarda durunca, bizi paketlediler. Sivil vatandaş gibi arkamızdan dolaşıp önümüze gelerek anahtarlarımızı tek tek aldı. O an çok şaşırdık, donduk kaldık."

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir motosiklet sürücüsü
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