Polis Boğaziçi Üniversitesi’ne Girdi Öğrencileri Gözaltına Aldı

Pazar günü Boğaziçi Dayanışması’nın yaptığı eylem çağrısı üzerine bir açıklama yayınlayan İstanbul Valiliği, pandemi nedeniyle gösterilerin yasaklanmasını gerekçe göstererek böyle bir etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine akşam saat 9.30 sularında polis üniversiteye girdi ve öğrencilere müdahale etti. ‘‘Polis defol üniversiteler bizimdir’’ sloganı atan öğrencileri çevik kuvvet, rektörlüğün önünden uzaklaştırdı. Öğrenciler, 10’dan fazla arkadaşlarının gözaltına alındığını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce okul dışından rektör atanmasını protesto amacıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi gösterileri, hafta sonu iki öğrencinin tutuklanmasının ardından bugün şiddetlendi.

Üniversite etrafındaki güvenlik önlemlerini arttıran İstanbul Emniyeti, ana giriş kapısının önüne kalkanlı polisleri konuşlandırırken, çevredeki binaların en üst katına keskin nişancılar yerleştirdi. Nispetiye Caddesi’nin iki yanı bariyerlerle çevrildi.

Üniversite kapısının önündeki kalabalığın sayısı yüz elli kişiye ulaşınca arka arkaya yapılan ‘‘dağılın’’ anonsunun ardından, slogan atan üç kişi gözaltına alındı.

Polis ve güvenlik görevlileri, üniversitenin içine girmek isteyen HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni’ye izin vermedi. Kapı önündeki gerilimin büyümesi üzerine kalabalıktan sloganlar yükselince polis yeniden müdahale etti ve en az dört kişiyi daha gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto edildiği eyleme müdahale yok

İstanbul Valiliği, üniversitedeki eylemle aynı saatlerde, Boğaziçi’nde yapılan etkinliklerde Kabe’ye hakaret edildiği gerekçesiyle Beyazıt Meydanı’nda Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği eylem ile ilgili açıklama yapmayı tercih etmedi.