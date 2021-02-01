Polis Boğaziçi Üniversitesi’ne Girdi Öğrencileri Gözaltına Aldı

Yaklaşık bir ay önce okul dışından rektör atanmasını protesto amacıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi gösterileri, hafta sonu iki öğrencinin tutuklanmasının ardından bugün şiddetlendi.
Polisin, Etiler’den Hisarüstü’ndeki kampüse yürüyen yaklaşık 50 öğrenciyi gözaltına alması üzerine üniversitenin Güney kampüsünde eylemler sürdü. Öğrenciler rektörlük binasına yürüdü. Özel güvenliğin saldırdığı öğrenciler geceyi okulda geçirme kararı aldı.
Bunun üzerine akşam saat 9.30 sularında polis üniversiteye girdi ve öğrencilere müdahale etti. ‘‘Polis defol üniversiteler bizimdir’’ sloganı atan öğrencileri çevik kuvvet, rektörlüğün önünden uzaklaştırdı. Öğrenciler, 10’dan fazla arkadaşlarının gözaltına alındığını söyledi.
Pazar günü Boğaziçi Dayanışması’nın yaptığı eylem çağrısı üzerine bir açıklama yayınlayan İstanbul Valiliği, pandemi nedeniyle gösterilerin yasaklanmasını gerekçe göstererek böyle bir etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
Polis üniversite önünde eylem yapılmasına izin vermedi
Üniversite etrafındaki güvenlik önlemlerini arttıran İstanbul Emniyeti, ana giriş kapısının önüne kalkanlı polisleri konuşlandırırken, çevredeki binaların en üst katına keskin nişancılar yerleştirdi. Nispetiye Caddesi’nin iki yanı bariyerlerle çevrildi.
Üniversite kapısının önündeki kalabalığın sayısı yüz elli kişiye ulaşınca arka arkaya yapılan ‘‘dağılın’’ anonsunun ardından, slogan atan üç kişi gözaltına alındı.
Polis ve güvenlik görevlileri, üniversitenin içine girmek isteyen HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni’ye izin vermedi. Kapı önündeki gerilimin büyümesi üzerine kalabalıktan sloganlar yükselince polis yeniden müdahale etti ve en az dört kişiyi daha gözaltına aldı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto edildiği eyleme müdahale yok
İstanbul Valiliği, üniversitedeki eylemle aynı saatlerde, Boğaziçi’nde yapılan etkinliklerde Kabe’ye hakaret edildiği gerekçesiyle Beyazıt Meydanı’nda Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği eylem ile ilgili açıklama yapmayı tercih etmedi.
‘‘Milli Gençlik burada, dimdik ayakta’’ diye slogan atan ve tekbir getiren 150 kişi, polisin herhangi bir çağrısının muhatabı olmadan meydandan ayrıldı.
Bahçeli: ‘‘Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır’’
Boğaziçi’ndeki protestolar bugün siyasetin de gündemindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yalnız öğrencileri değil günlerdir rektörlüğe sırtlarını dönerek atanmış rektör Melih Bulu’yu protesto eden öğretim üyelerini de hedef aldı.
MHP lideri, ‘‘Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen habis eylemler mutat ve kanuna muvafık bir rektör atanmasına gösterilen eften püften tepkilerden maksat itibariyle farklı ve fazla anlamlar taşımaktadır. Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyen provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır. Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük, mukaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve sükunetini baltalamayı eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden iç ve dış mihraklar, devşirdikleri piyonlarla yasa dışı protestoları yaygınlaştırmanın amacındadır. Bu üniversitenin kapısına öğrencinden başka her türlü haşarat ve anarşist gruplar sırayla yuvalanmıştır. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır. Bilime sırt dönenler; karanlığa yüz verirler, karışıklığa omuz verirler, krize onay verirler, kargaşaya destek verirler. Üstelik bazı çapulcuların kutsallarımıza hakaret etmelerine de ses çıkarmazlar’’ dedi.
Öztrak: ‘‘Boğaziçililerin haklı ve meşru taleplerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik her türlü provokasyona karşı uyanık olmalıyız’’
Daha önce yaptığı açıklama Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tepkisine neden olan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugünkü MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada provokasyona dikkat çekti.
Öztrak, ‘‘Atama dünyada kabul görmüş yöntemlere göre yapılmadı. Kayyum siyasi bir isim. Ehliyeti, liyakati tartışmalı. Beyanatları ise yalanlı, tezinde ‘intihal’,yani ‘akademik hırsızlık’ iddiaları da cabası. Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri de haklı olarak, bu atamaya demokratik tepki gösterdiler. Bu tepki son derece meşrudur. Bu barışçı direniş son derece haklıdır. Bu tepkiye ve direnişe sonuna kadar elbette sahip çıktık, çıkacağız. Ancak Boğaziçililerin haklı ve meşru taleplerinin itibarsızlaştırılmasına, kirletilmesine yönelik her türlü provokasyona, tahrike karşı da öğretim görevlileri, öğrenciler, hepimiz uyanık olmalıyız. Provokasyonlara ve provokatörlere izin vermemeliyiz’’ dedi.