HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis Boğaziçi Üniversitesi’ne Girdi Öğrencileri Gözaltına Aldı

Polis Boğaziçi Üniversitesi’ne Girdi Öğrencileri Gözaltına Aldı

01.02.2021 23:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis Boğaziçi Üniversitesi’ne Girdi Öğrencileri Gözaltına Aldı

Yaklaşık bir ay önce okul dışından rektör atanmasını protesto amacıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi gösterileri, hafta sonu iki öğrencinin tutuklanmasının ardından bugün şiddetlendi

Yaklaşık bir ay önce okul dışından rektör atanmasını protesto amacıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi gösterileri, hafta sonu iki öğrencinin tutuklanmasının ardından bugün şiddetlendi.

Polisin, Etiler’den Hisarüstü’ndeki kampüse yürüyen yaklaşık 50 öğrenciyi gözaltına alması üzerine üniversitenin Güney kampüsünde eylemler sürdü. Öğrenciler rektörlük binasına yürüdü. Özel güvenliğin saldırdığı öğrenciler geceyi okulda geçirme kararı aldı.

Bunun üzerine akşam saat 9.30 sularında polis üniversiteye girdi ve öğrencilere müdahale etti. ‘‘Polis defol üniversiteler bizimdir’’ sloganı atan öğrencileri çevik kuvvet, rektörlüğün önünden uzaklaştırdı. Öğrenciler, 10’dan fazla arkadaşlarının gözaltına alındığını söyledi.

Pazar günü Boğaziçi Dayanışması’nın yaptığı eylem çağrısı üzerine bir açıklama yayınlayan İstanbul Valiliği, pandemi nedeniyle gösterilerin yasaklanmasını gerekçe göstererek böyle bir etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Polis üniversite önünde eylem yapılmasına izin vermedi

Üniversite etrafındaki güvenlik önlemlerini arttıran İstanbul Emniyeti, ana giriş kapısının önüne kalkanlı polisleri konuşlandırırken, çevredeki binaların en üst katına keskin nişancılar yerleştirdi. Nispetiye Caddesi’nin iki yanı bariyerlerle çevrildi.

Üniversite kapısının önündeki kalabalığın sayısı yüz elli kişiye ulaşınca arka arkaya yapılan ‘‘dağılın’’ anonsunun ardından, slogan atan üç kişi gözaltına alındı.

Polis ve güvenlik görevlileri, üniversitenin içine girmek isteyen HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni’ye izin vermedi. Kapı önündeki gerilimin büyümesi üzerine kalabalıktan sloganlar yükselince polis yeniden müdahale etti ve en az dört kişiyi daha gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto edildiği eyleme müdahale yok

İstanbul Valiliği, üniversitedeki eylemle aynı saatlerde, Boğaziçi’nde yapılan etkinliklerde Kabe’ye hakaret edildiği gerekçesiyle Beyazıt Meydanı’nda Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği eylem ile ilgili açıklama yapmayı tercih etmedi.

‘‘Milli Gençlik burada, dimdik ayakta’’ diye slogan atan ve tekbir getiren 150 kişi, polisin herhangi bir çağrısının muhatabı olmadan meydandan ayrıldı.

Bahçeli: ‘‘Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır’’

Boğaziçi’ndeki protestolar bugün siyasetin de gündemindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yalnız öğrencileri değil günlerdir rektörlüğe sırtlarını dönerek atanmış rektör Melih Bulu’yu protesto eden öğretim üyelerini de hedef aldı.

MHP lideri, ‘‘Boğaziçi Üniversitesi’nde süregelen habis eylemler mutat ve kanuna muvafık bir rektör atanmasına gösterilen eften püften tepkilerden maksat itibariyle farklı ve fazla anlamlar taşımaktadır. Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyen provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır. Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük, mukaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve sükunetini baltalamayı eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden iç ve dış mihraklar, devşirdikleri piyonlarla yasa dışı protestoları yaygınlaştırmanın amacındadır. Bu üniversitenin kapısına öğrencinden başka her türlü haşarat ve anarşist gruplar sırayla yuvalanmıştır. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır. Bilime sırt dönenler; karanlığa yüz verirler, karışıklığa omuz verirler, krize onay verirler, kargaşaya destek verirler. Üstelik bazı çapulcuların kutsallarımıza hakaret etmelerine de ses çıkarmazlar’’ dedi.

Öztrak: ‘‘Boğaziçililerin haklı ve meşru taleplerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik her türlü provokasyona karşı uyanık olmalıyız’’

Daha önce yaptığı açıklama Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tepkisine neden olan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugünkü MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada provokasyona dikkat çekti.

Öztrak, ‘‘Atama dünyada kabul görmüş yöntemlere göre yapılmadı. Kayyum siyasi bir isim. Ehliyeti, liyakati tartışmalı. Beyanatları ise yalanlı, tezinde ‘intihal’,yani ‘akademik hırsızlık’ iddiaları da cabası. Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri de haklı olarak, bu atamaya demokratik tepki gösterdiler. Bu tepki son derece meşrudur. Bu barışçı direniş son derece haklıdır. Bu tepkiye ve direnişe sonuna kadar elbette sahip çıktık, çıkacağız. Ancak Boğaziçililerin haklı ve meşru taleplerinin itibarsızlaştırılmasına, kirletilmesine yönelik her türlü provokasyona, tahrike karşı da öğretim görevlileri, öğrenciler, hepimiz uyanık olmalıyız. Provokasyonlara ve provokatörlere izin vermemeliyiz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşımBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım
Hümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriHümeze suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklama: 159 kişi gözaltında

Valilik'ten Boğaziçi açıklaması: 159 kişi gözaltında

Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı’ figürü kullanıldı

Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda ‘ayı’ figürü kullanıldı

Yüz yüze eğitime geçişin detaylarını Bakan Selçuk anlatacak

Yüz yüze eğitime geçişin detaylarını Bakan Selçuk anlatacak

Bakan Koca’dan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ paylaşımı

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Adalet Bakanı Gül: Anayasa vurgusu heyecan verici

Adalet Bakanı Gül: Anayasa vurgusu heyecan verici

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.