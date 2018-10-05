Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 679 Sokak’ta meydana geldi. T.B., biriyle tartışan babası N.B.’den polise gidip şikayetçi olmasını istedi. Ancak N.B., bunu dikkate almadı. Öfkelenen T.B., bir süre alkol aldıktan sonra evde bulunan pompalı tüfeği alıp, babasının tartıştığı kişinin yanına gitmek istedi. Babası N.B., izin vermeyince pompalı tüfeği alıp balkona çıkarak bağırmaya başladı. Baba N.B., polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, çevre güvenliği alıp beklemeye başladı. Bir süre sonra tüfekle sokağa çıkan T.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.B’nin pantolonun arka cebinde bulunan ve benzin olduğu düşünülen şişenin limon suyu olduğu ortaya çıktı.

'ZATEN BİRAZDAN BENİ BIRAKIRLAR'

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen T.B., görüntüsünü çeken gazetecilere, "Çekin çekin. ’Evinde alkol alan adamın evini polis bastı’ dersiniz. Ayrıca sizi karakola da beklerim. Zaten birazdan beni bırakırlar" dedi. T.B. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

