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Polis bu hırsızın peşinde...Bebek arabalı kadınları soyuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 12:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis bu hırsızın peşinde...Bebek arabalı kadınları soyuyor

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.
İstanbul'da birçok ilçede aynı yöntemle yapılan hırsızlık polisi alarma geçirdi. Şikayetçi olanlar ise bebek arabalı kadınlar. Yolda bebek arabasıyla yürüyen kadınları takibe alan hırsızlar, adım adım takip ederek uygun zamanını bulunca kadınların ceplerinden cep telefonu yada cüzdanı alarak kayıplara karışıyorlar.
Hırsızlık mağduru olan kadınlardan birinin cep telefonunun çalınması ise güvenlik kamelarınca saniye saniye görüntülendi. İstanbul polisi, bebekli kadınları soyan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
(FOTOĞRAF)

Polis bu hırsızın peşinde...Bebek arabalı kadınları soyuyorPolis bu hırsızın peşinde...Bebek arabalı kadınları soyuyorPolis bu hırsızın peşinde...Bebek arabalı kadınları soyuyorPolis bu hırsızın peşinde...Bebek arabalı kadınları soyuyor

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