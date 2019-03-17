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POLİS ÇAĞIRIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 03:37 | Son Güncelleme

Fatih'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi. Denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi deniz polisi kurtardı.

Fatih, Ayvansaray Sahili'nde saat 02.30 sıralarında demirli halde bulunan teknelerden birine çıkan bir kişi, 155'i arayarak intihar edeceği şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş ekiplerinin bir süre ikna etmeye çalıştığı kişi, Deniz Polisi'nin gelmesi üzerine denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisinin uzanarak suyun üstüne çıkarılan kişi, daha sonra karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kişinin baygınlık geçirdiği öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Denizde intihara kalkışan kişi
-Deniz polisinin kurtarma çalışması
-İntihar girişiminde bulunan gencin karaya alınması
-Ambulasa alınması
-Detaylar

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