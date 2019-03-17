HABER

Polis çağırıp intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

FATİH'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi. Denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi deniz polisi kurtardı. Fatih, Ayvansaray Sahili'nde saat 02.30 sıralarında demirli halde bulunan teknelerden birine çıkan bir kişi, 155'i arayarak intihar edeceği şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş ekiplerinin bir süre ikna etmeye çalıştığı kişi, Deniz Polisi'nin gelmesi üzerine denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisinin uzanarak suyun üstüne çıkarılan kişi, daha sonra karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kişinin baygınlık geçirdiği öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’daCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da
Kuşların gökyüzünde muhteşem dansıKuşların gökyüzünde muhteşem dansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

Dünyanın gözü orada! Türk heyet iniş yaptı

Adana sis altında!

Adana sis altında!

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu!

Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!

Önce polisi aradı, sonra denize atladı

Kendini ihbar edip denize atladı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.