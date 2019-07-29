Polis California’da Şüphelinin Peşinde

New York’un Brooklyn bölgesinde önceki gece düzenlenen bir sokak festivali etkinliğinde silahlı saldırganlar bir kişiyi öldürürken, 11 kişiyi de yaraladı.

Yetkililer bir şüphelinin olaya bir şekilde karıştığını belirtti ancak ayrıntı vermedi.

California’nın kuzeyinde polis bir yemek festivalinde 3 kişiyi öldüren saldırganın suç ortağı olduğunu düşündüğü bir şüphelinin peşinde.

New York Emniyet Teşkilatı (NYPD) olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar iki ayrı silahlı saldırganın ateş açtığının tespit edildiğini kaydetti. New York emniyeti yetkilileri olayla ilgili şu ana kadar daha hiç kimsenin tutuklanmadığını belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bu gece Brownsville'de düzenlenen barışçıl bir mahalle etkinliğine yönelik korkunç bir saldırı düzenlendi. Gönüllerimiz olayın kurbanlarıyla birlikte. Olayı gerçekleştirenleri tespit etmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Olay, Brownsville semtinde düzenlenen geleneksel ‘Oldtimers Day’ sokak festivali etkinliğinde yaşandı.

Silahlı saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki bir kişinin daha sonra yaşamını kaybettiği kaydedildi.

New York Emniyet Müdürü James O’Neill silahlı saldırıyla ilgili NY1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin en az iki kişi olduğunu belirterek, “Dün gece Brownsville için iyi bir gece olmadı. Bu güzel etkinlik uzun bir süredir devam ediyor. Bu olayı yapanları yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.

