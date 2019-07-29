Polis California’da Şüphelinin Peşinde

California’nın kuzeyinde polis bir yemek festivalinde 3 kişiyi öldüren saldırganın suç ortağı olduğunu düşündüğü bir şüphelinin peşinde.
Saldırgan ateş açtıktan birkaç dakika sonra polis tarafından öldürülmüşti.
Saldırıda 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Yetkililer bir şüphelinin olaya bir şekilde karıştığını belirtti ancak ayrıntı vermedi.
Polis saldırının nedenini henüz bilmiyor. Olay bölgesinde bir tüfek bulundu.
California eyaletine bağlı San Jose kenti yakınlarındaki Gilroy kasabasında yıllardır düzenlenen geleneksel Sarmısak ve Müzik Festivali’ne katılanlara Pazar akşam saatlerinde saldırı düzenlenmişti.
New York'taki festivale saldırıda bir kişi öldü 11 kişi yaralandı
New York’un Brooklyn bölgesinde önceki gece düzenlenen bir sokak festivali etkinliğinde silahlı saldırganlar bir kişiyi öldürürken, 11 kişiyi de yaraladı.
Binlerce kişinin katıldığı Brooklyn bölgesinin Brownswille semtindeki bir çocuk parkında düzenlenen geleneksel etkinliğe katılanlara silahlı kişilerin ateş açması sonucunda bir kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
New York Emniyet Teşkilatı (NYPD) olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar iki ayrı silahlı saldırganın ateş açtığının tespit edildiğini kaydetti. New York emniyeti yetkilileri olayla ilgili şu ana kadar daha hiç kimsenin tutuklanmadığını belirtti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bu gece Brownsville'de düzenlenen barışçıl bir mahalle etkinliğine yönelik korkunç bir saldırı düzenlendi. Gönüllerimiz olayın kurbanlarıyla birlikte. Olayı gerçekleştirenleri tespit etmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.
Olay, Brownsville semtinde düzenlenen geleneksel ‘Oldtimers Day’ sokak festivali etkinliğinde yaşandı.
Silahlı saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki bir kişinin daha sonra yaşamını kaybettiği kaydedildi.
New York Emniyet Müdürü James O’Neill silahlı saldırıyla ilgili NY1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin en az iki kişi olduğunu belirterek, “Dün gece Brownsville için iyi bir gece olmadı. Bu güzel etkinlik uzun bir süredir devam ediyor. Bu olayı yapanları yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.
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