Polis California’daki Saldırının Nedenini Bulmaya Çalışıyor

California polisi ve FBI sarımsak festivaline düzenlenen ve 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının nedenini araştırıyor.

19 yaşındaki saldırganın olaydan önce Instagram hesabında festivalle ilgili fotoğraflar paylaşarak küçümseyici ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

19 yaşındaki Santino William Legan’ın çitleri keserek festival alanına girmiş ve AK-47 tipi bir saldırı tüfeğiyle etrafa rasgele ateş açmıştı.

Olayda 6 ve 13 yaşlarında 2 çocukla 20’lerindeki bir kişi yaşamını yitirmişti.

Polis saldırganı bir dakika içinde öldürmüştü.

Polis Gilroy’lu olduğunu düşündüğü saldırganın 9 Temmuz’da Nevada’dan saldırı silahını aldığını belirledi.

Yetkililer daha kötüsünün olabileceğini kaydediyor. Zira, Slikon Vadisi’ne sadece 48 km uzaklıkta düzenlenen festivale her yıl binlerce kişi katılıyor.

Polis olaya karıştığını düşündüğü bir şüphelinin de peşinde.

Saldırıyla ilgili Beyaz Saray’da konuşan Başkan Donald Trump, saldırganı kötü katil olarak nitelemiş ve kurbanların aileleri için yas tuttuklarını kaydetmişti.

Yetkililer 11 kişinin aldıkları yaralar nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı.

Yaralılardan 7’si 12 ile 69 yaşları arasında.

1979’da düzenlenmeye başlayan Gilroy Sarımsak Festivali gönüllüler tarafından organize edilen bir etkinlik. Festivale silahla katılmak da yasak.

