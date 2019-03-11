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Polis çalınan aracı 10 dakikada bulup sahibine teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde çalınan otomobil, polis tarafından 10 dakika içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Alanyurt bölgesindeki Sanatkarlar Sitesi’nde meydana gelen olayda Ramazan Çetinkaya, 74 BT 371 plakalı otomobilini park ettikten kısa bir süre sonra aracın yerinde olmadığını fark etti.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde çalınan otomobil, polis tarafından 10 dakika içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Alanyurt bölgesindeki Sanatkarlar Sitesi’nde meydana gelen olayda Ramazan Çetinkaya, 74 BT 371 plakalı otomobilini park ettikten kısa bir süre sonra aracın yerinde olmadığını fark etti. Aracını bulamayan şahıs, emniyete çalıntı ihbarında bulundu. Söz konusu plaka üzerinde çalışma başlatan İnegöl polisi, aracın seyir halinde olduğunu belirledi. "Dur" ikazına uymayarak kaçan otomobil, Mahmudiye Mahallesi’nde durduruldu. Arabayı süren İsmail A. ise kaçmaya başladı. Zanlının peşini bırakmayan polis, İsmail A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından sahibine teslim edildi.

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