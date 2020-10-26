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Polis çalınan motorları 1 içerisinde bulup teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da Şişli ve Kağıthane ilçelerinde vatandaşların motorlarını çalan 2 kişi, aynı gün motorlarla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul’da Şişli ve Kağıthane ilçelerinde vatandaşların motorlarını çalan 2 kişi, aynı gün motorlarla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri motorları sahiplerine teslim etti.
İstanbul’da Şişli ilçesinde yaşayan Samet Bayraktar ve Kağıthane’de ikamet eden Sedat Cebe’nin motorları 22 Ekim gecesinde evlerinin önünde çalındı. Mağdur vatandaşlar polise giderek motorlarının çalındığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların durumu bildirmesi üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler aynı gün içerisinde, motorları Hüseyin S. ve Barbaros C. isimli şahısların çaldığını belirledi.

"Daha önceden sabıka kayıtları mevcut"
Daha önceden sabıka kaydı olduğu da belirlenen şahısları polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yine aynı gün içerisinde Bahçelievler’de yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 1 adet silah da ele geçirildi. Polisler daha sonra motorların sahibi Sedat Cebe ve Samet Bayraktar’a haber vererek motorlarını 1 gün sonra teslim etti. Cebe ve Bayraktar motorlarını 1 gün sonra almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Öte yandan hırsızların motorları çalma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

"Asayiş şubedeki arkadaşlara teşekkür ediyorum"
Motorunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sedat Cebe, "Motorum çalındı. 2-3 gündür birçok arkadaşa sordum. Maalesef motorlara dadanmışlar. Sağ olsun asayiş şubedeki arkadaşlar yardımcı oldular. Umudum yoktu ama kısa bir süre içerisinde benim de dahil birçok arkadaşın motorunu buldular. Sabah arandım ve gelip motorumu teslim aldım. Mutluyuz. Bu devirde yeniden motor almak çok zor. 1 buçuk gün içinde motorum bulundu. Asayiş şubedeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ufak tefek hasarlar var. Buna da şükür diyelim " ifadelerini kullandı.
Emniyetteki arkadaşların çok ilgilendiğini söyleyen Samet Bayraktar, " Perşembe günü her zamanki gibi iş yerimden çıkıp eve geldim. Normalde garaja bırakıyordum motosikletimi. O gün yorgunluğum sebebiyle kapının önüne bıraktım. Ertesi gün iş yerime gitmek için evden çıktığımda motosikletin yerinde olmadığını gördüm. İlk fırsatta önce Şişli Mecidiyeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittim. Ordan Feriköy Karakolu’nda ifade verdim. 24 saat kadar sürmeden emniyet müdürlüğünden motosikletimin bulunduğuna dair tekrar telefonla tarafıma haber verildi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimin çaldığını bilmiyorum. Motorumda çok büyük bir sorun yok. Emniyetteki arkadaşlar sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler" diye konuştu.

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