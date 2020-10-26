Polis çalınan motorları 1 içerisinde bulup teslim etti

İstanbul’da Şişli ve Kağıthane ilçelerinde vatandaşların motorlarını çalan 2 kişi, aynı gün motorlarla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri motorları sahiplerine teslim etti.

İstanbul’da Şişli ilçesinde yaşayan Samet Bayraktar ve Kağıthane’de ikamet eden Sedat Cebe’nin motorları 22 Ekim gecesinde evlerinin önünde çalındı. Mağdur vatandaşlar polise giderek motorlarının çalındığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların durumu bildirmesi üzerine hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler aynı gün içerisinde, motorları Hüseyin S. ve Barbaros C. isimli şahısların çaldığını belirledi.

"Daha önceden sabıka kayıtları mevcut"

Daha önceden sabıka kaydı olduğu da belirlenen şahısları polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yine aynı gün içerisinde Bahçelievler’de yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 1 adet silah da ele geçirildi. Polisler daha sonra motorların sahibi Sedat Cebe ve Samet Bayraktar’a haber vererek motorlarını 1 gün sonra teslim etti. Cebe ve Bayraktar motorlarını 1 gün sonra almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Öte yandan hırsızların motorları çalma anı saniye saniye kameralara yansıdı.