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Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.12.2024 13:32
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'Bu kadarı da olmaz' dedirten olayın adresi Adana. Bir polis memuru korumakla yükümlü olduğu mühimmatları sattı. Üstelik suç zincirinin içinde başka polisler ve bir tane de avukat yer aldı. Arkadaşlarının fark etmesiyle takibe alınan polisin sattığı malzemeler titizlikle yapılan operasyonun ardından ele geçirildi.

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Emniyete ait mühimmatı satan polis diğer polislerin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı. Adana'da gerçekleşen olayın detayları ise duyanları hayrete düşürdü. Satılan mallar ele geçirilirken suç şebekesinin polisler ve avukattan oluşması dikkat çekti.

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BORSADA BORÇLANDI, ÇAREYİ MÜHİMMAT SATMAKTA BULDU

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; Adana Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun film senaryolarını aratmayan yöntemlerle mühimmat sattığını ortaya çıkardı. Depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Sonra korumakla görevli olduğu el bombaları, kurşunlar ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkardı. Belli aralıklarla 200 bin kurşun, 250’ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alındı.

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SUÇ ZİNCİRİ AVUKATA KADAR ULAŞTI

Depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekât polisine devretti. Özel harekât polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.

10 GÖZALTI! ARALARINDA POLİSLER VE AVUKAT DA VAR

Adana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5’i polis ve 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150’ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce kurşun ile 12 balistik yelek ele geçirildi.

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ÇALINAN MÜHİMMATLAR BULUNDU

Adana İl Emniyet Müdürünün titizlikle yürüttüğü operasyon sayesinde, suç ağına dahil olan kişiler yakalandı ve çalınan mühimmatların büyük bir kısmı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Emniyet ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı operasyon sonucu 150’ye yakın el bombası, 60 yakın tabanca, 20 adete yakın Balistik yelek, tüfekler, binlerce fişek, yüzlerce şarjör, uyuşturucu, bilgisayarlar ve flaş bellek ile harddisk ele geçirildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
polis Adana mühimmat
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