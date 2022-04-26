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  4. Polis çevirmesinde çılgına döndü: Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!

Polis çevirmesinde çılgına döndü: Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!

26.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. Cep telefonu ile konuşuyor diye ceza kesilen bir sürücü adeta çıldırdı. Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü. Ceza yazan trafik polisine tehdit ederken kullandığı sözler ise dehşet düşürdü: ‘Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım’

Polis çevirmesinde çılgına döndü: Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!

Trafik polisini tehdit eden sürücünün sözleri akıllara durgunluk verdi. Esenyurt’ta trafik uygulamasında cep telefonu ile konuşuyor diye durdurulup ceza kesilen sürücü adeta deliye döndü. Trafik polisi ile tartışan sürücü, “seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” diye tehditlerde bulundu. Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Tok isimli sürücü, araç kullanırken telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı. Cezai işlem için durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.

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“SENİ ALDIRACAĞIM”

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, “Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyerek ortalığı birbirine kattı. Polis memuru ile birbirine giren Tok’u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok’a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt
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