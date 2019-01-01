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Polis çift, denk gelen nöbetle yeni yıla birlikte girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çiftçi, yeni yıla kontrol noktasında şans eseri birlikte nöbet tutarak girdi.

Polis çift, denk gelen nöbetle yeni yıla birlikte girdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları Merve ve Rıdvan Yıldız çiftçi, yeni yıla kontrol noktasında şans eseri birlikte nöbet tutarak girdi.
2016 yılında evlenen ve 2 yıldır Şırnak’ta görev yapan Merve ve Rıdvan Yıldız çifti yeni yılda ellerinde silah, hava sıcaklığının eksiye düştüğü Şırnak- Uludere karayolundaki kontrol noktasında girdi. Şans eseri nöbetleri aynı vardiyaya denk gelen çift, yeni yıla meslektaşlarıyla birlikte görev başında girdi. Eşiyle nöbetinin şans eseri aynı ana denk geldiğini belirten komiser yardımcısı Rıdvan Yıldız, "2016 yılının Ağustos ayında evlendik. 2017’den beri Şırnak’ta görev yapıyoruz. Yeni yılın bütün memleketimize, silah arkadaşlarımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. İlk defa yaşadığımız bir olay oldu. Büyük bir denk gelme olayı oldu. Çok mutluyuz. Keşke bütün görevlerimiz bu şekilde birliktelik içinde olsa. Duygularımı ifade edemeyecek kadar güzel bir duygu" dedi.
Bu yılbaşından daha güzel bir yılbaşı kutlayamayacağını ifade eden Merve Yıldız ise "Yüreğimizle ellimizden geldiği kadar vatan için nöbet tutmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Yılbaşına bugün böyle kısmet oldu. Evde değil, kontrol noktasında geçiriyoruz. Daha da şerefli, daha da onurlu bir şey oldu bizim için. Nerede olursak olalım, evde de olsak, daha güzel bir yılbaşı geçiremezdik. Durumumuzdan gayet memnunuz. Bizim için çok güzel oldu. Allah böyle nice senelere girmeyi nasip etsin" diye konuştu.

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Polis çift, denk gelen nöbetle yeni yıla birlikte girdiPolis çift, denk gelen nöbetle yeni yıla birlikte girdi

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