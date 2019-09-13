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Polis çığlığın geldiği eve girdi; dövülen kadın, el ve ayakları bağlı çıplak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, kadın çığlıkları duyulan eve giren polis ekipleri, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri olan çıplak haldeki Dilek B.'yi buldu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, kadın çığlıkları duyulan eve giren polis ekipleri, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri olan çıplak haldeki Dilek B.'yi buldu. Dilek B., hastaneye götürülürken, sevgilisi Fatih K. ise yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, Konak'a bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Daireden gelen kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, pencerenin demir korkuluklarını kırarak, eve girdi. Polis ekipleri, içeride, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri bulunan çıplak haldeki Dilek B.'yi gördü. Kadının vücuduna bağlı ipler çözülürken, durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık görevlileri geldi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek B., sağlık kontrolünden geçirildi.
SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili Dilek B.'nin sevgilisi Fatih K., Narlıdere'de trafikte otomobiliyle ilerlerken yakalanıp, gözaltına alındı. İkili arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve sürekli tartıştıkları öğrenildi.

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