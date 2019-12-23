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Polis çocukları sinemayla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da polis, hiç sinemaya gitmemiş 96 çocuğu "Karlar Ülkesi 2" filmine götürdü.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında koordine edilen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürmek için proje geliştirdi.

Adana’da polis, hiç sinemaya gitmemiş 96 çocuğu "Karlar Ülkesi 2" filmine götürdü.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında koordine edilen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürmek için proje geliştirdi. Polisler okulları tek tek gezerek ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için sinemaya gitmemiş 96 çocuk belirledi. Çocukların tespiti tamamlandıktan sonra "Karlar Ülkesi 2" filmine götürüldü. İlk kez sinemaya giden çocuklar çok mutlu olduklarını, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

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