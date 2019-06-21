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Polis çocukları sulama kanalından çıkarıp havuza götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Adana'da polis sulama kanalına giren çocukları herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalmamaları için yakındaki havuzlara yönlendiriyor - Kent sakini çocuklardan Okan Üstüner: - "Polis ekipleri bizi uyardıktan sonra havuza getirdi. Şu anda havuzda yüzüyoruz. Havuzlar sulama kanallarından daha iyi"

Adana'da polis, sulama kanallarına giren çocukları boğulma tehlikesi ile karşılaşmamaları için çevredeki yüzme havuzlarına yönlendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince yaz aylarında sulama kanallarında boğulmaların artması nedeniyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamada, sulama kanalında yüzen çocukları sudan çıkarak bilgilendirme yaptı.

Görevli polisler, çocuklara her yıl onlarca kişinin sulama kanalında boğulduğunu anlatarak, "Serinlemek için havuzlar var. Şimdi sizden söz almak istiyorum. Sizi buradan alıp havuza götürelim. Bundan sonra sulama kanalında değil, havuzda yüzün. Anlaştık mı?" şeklinde uyarılarda bulundu.

Polisler söz aldıkları çocuklara "Çocuklarımız ölüme atlamasın" sloganıyla bastırılan broşürler dağıttı.

Çocuklar, daha sonra polis araçlarıyla götürüldükleri havuzda yüzdü.

Kent sakini çocuklardan Halil Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin kendilerini sulama kanalından alarak havuza getirdiğini söyledi.

Havuzu beğendiğini dile getiren Karataş, "Sulama kanalı çok tehlikeli, boğulan kişiler oluyor. Daha önce kuzenim boğuldu, yüzmeseydi daha iyiydi. Bunu önlemek için bizi getirdiler. Çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar." dedi.

Okan Üstüner de sabah arkadaşlarıyla yüzmek için gittikleri sulama kanalına polis ekiplerinin geldiğini görünce ilk başta korktuklarını anlatarak, "Polis ekipleri bizi uyardıktan sonra havuza getirdi. Şu anda havuzda yüzüyoruz. Havuzlar sulama kanallarından daha iyi. Burada en azından yüzme eğitimi alan ağabeyler var. Onlar yardımcı oluyor boğulma tehlikesi yaşayanlara. Herkes havuzlarda yüzsün, kanallarda yüzmesin. Kanallar sadece sulamak için vardır, yüzmek için değil." ifadelerini kullandı.

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