Polis çocukları sulama kanalından çıkarıp havuza götürdü

Görevli polisler, çocuklara her yıl onlarca kişinin sulama kanalında boğulduğunu anlatarak, "Serinlemek için havuzlar var. Şimdi sizden söz almak istiyorum. Sizi buradan alıp havuza götürelim. Bundan sonra sulama kanalında değil, havuzda yüzün. Anlaştık mı?" şeklinde uyarılarda bulundu.

Havuzu beğendiğini dile getiren Karataş, "Sulama kanalı çok tehlikeli, boğulan kişiler oluyor. Daha önce kuzenim boğuldu, yüzmeseydi daha iyiydi. Bunu önlemek için bizi getirdiler. Çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar." dedi.

Okan Üstüner de sabah arkadaşlarıyla yüzmek için gittikleri sulama kanalına polis ekiplerinin geldiğini görünce ilk başta korktuklarını anlatarak, "Polis ekipleri bizi uyardıktan sonra havuza getirdi. Şu anda havuzda yüzüyoruz. Havuzlar sulama kanallarından daha iyi. Burada en azından yüzme eğitimi alan ağabeyler var. Onlar yardımcı oluyor boğulma tehlikesi yaşayanlara. Herkes havuzlarda yüzsün, kanallarda yüzmesin. Kanallar sadece sulamak için vardır, yüzmek için değil." ifadelerini kullandı.

