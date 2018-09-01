Polis Cumartesi Anneleri’ne Yine İzin Vermedi

Buna rağmen Cumartesi Anneleri, 700 haftadır olduğu gibi 701. hafta da Galatasaray Meydanı’na çıkma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Tanrıkulu, “700 haftadır devam eden bir sivil itaatsizlik eylemidir. Bu insanlar boş zamanlarını değerlendirmek için, vakit geçirmek için Galatasaray Meydanı’na gelmiyorlar. Çünkü çocuklarını arıyorlar, adalet arıyorlar. Faillerini arıyorlar, kaybolan yakınlarının mezarlarını arıyorlar. Aslında devletin yapması gereken 2 haftadır anlamsızlık bir yasak ile karşı karşıyayız. Kaymakamın aldığı söyleniyor. Cumhuriyet yurttaşları toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir, görüşlerini kamuoyunu açıklayabilirler. Ama bu yasaklandı. Aslında yasaklanması gereken toplananlara uygulanan polis şiddeti. Fakat siyasi mesaj da şu: yeni Türkiye’nin ve rejiminin fotoğrafıdır. Bunu bütün dünyaya sundular” diye konuştu.

Ocak, “701 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi arıyor ve kaybedenlerden hesap soruyoruz. 701 haftadır; kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için, mezar yerleri gizlendiği için suçlular bilinmelerine rağmen cezalandırılmadıkları için Galatasaray'dayız” dedi.

İkbal Eren: “Devletten alacağımız var, onu istiyoruz”

Kayıp yakınlarından İkbal Eren ise devletten alacaklı olduklarını söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Eren, “Biz burada devletin yetkilileri tarafından gözaltına alınıp yine aynı kişiler tarafından kaybedilen insanların yakınlarıyız. Biz burada yakınlarımızı arıyoruz. Devletten soruyoruz; ‘yakınlarımıza ne yaptınız?’, anneler soruyor, ‘evlatlarımıza ne yaptınız?’ Benim ağabeyim kaybedildi. Ona ne yaptılar bunun açıklanmasını istiyorum. Faillerinin açıklanmasını istiyorum. 701 hafta bunu yaptık. Artık neden yapamıyoruz? Yasaklayanlar bunun cevabını vermeliler. Topumuz tüfeğimiz yok, karanfillerimiz var. Bu devletten alacağımız var. Onu istiyoruz” dedi.

Eyleme destek veren birkaç yüz vatandaştan biri olan Zeynep Çalıhan, Cumartesi Anneleri’nin yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Çalıhan, “Ben barış annelerine destek için geldim. Analar çocuklarının kemiklerini arıyorlar. Çocuklarımızı kaybedenler devlettir. Hesap sormamızı istemedikleri için bizi dağıttılar. Daha doğrusu dağıtmaya çalışıyorlar. Biz gelecek Cumartesi günü de gelip annelere destek vereceğiz” dedi.

