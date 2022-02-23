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  4. Polis dakikalarca uğraştı! Genç kız parkta bu halde bulundu…

Polis dakikalarca uğraştı! Genç kız parkta bu halde bulundu…

23.02.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaşanan olay yürekleri sızlattı. 19 yaşındaki Ceyda E. yağmur altında, bir parkta çimlerin üzerinde yatarken bulundu. Polis dakikalarca genç kızın kendisine gelmesi için uğraştı.

Polis dakikalarca uğraştı! Genç kız parkta bu halde bulundu…

Antalya'da yağmur altında, bir parkta çimlerin üzerinde yatarken bulunan Ceyda E. (19), polisin uzun uğraşları sonucu kendisine geldi. Bilincinin tam anlamıyla yerinde olmadığı görülen Ceyda, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı'nda bugün saat 13.30 sıralarında genç bir kızın yağmur altında çimlerin üzerinde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis, adının Ceyda E. olduğunu belirlediği genç kızın ayağa kalkması için uzun süre çaba sarf etti.

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Ayakta durmakta zorlanan Ceyda E. polise tutundu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Parka gelen sağlık ekibi, bilincinin tam anlamıyla yerinde olmadığı görülen Ceyda E.'yi ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ceyda E., Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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