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  4. Polis de, itfaiye de seferber oldu, gerçek bambaşka çıktı! Meğer yaşlı çift...

Polis de, itfaiye de seferber oldu, gerçek bambaşka çıktı! Meğer yaşlı çift...

06.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı çift, ekipleri harekete geçirirken, çift evde otururken bulundu. Çiftin yaşlılık nedeni ile sesleri duymadığı öğrenildi. Bir türlü evinden çıkmak istemeyen yaşlı adam, yaklaşık 1 saat sonra bir komşusu tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis de, itfaiye de seferber oldu, gerçek bambaşka çıktı! Meğer yaşlı çift...

Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın birinci katında yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir süre binanın önünde yaşlı çifte ulaşmaya çalıştı.

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SESLERİ DUYMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler uzun uğraşlar sonucu kapıyı çarken çiftin evde oturduğu, yaşlarından dolayı sesleri duymadıkları ortaya çıktı. Yaşlı çift, tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istendi ancak bu o kadar kolay olmadı. Bir türlü evinden çıkmak istemeyen yaşlı adam, yaklaşık 1 saat sonra bir komşusu tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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