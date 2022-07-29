HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polis de itfaiye de seferber oldu! Komşuları öldü sandı, yürüyerek geldi: Aşı olmaya gittim

Polis de itfaiye de seferber oldu! Komşuları öldü sandı, yürüyerek geldi: Aşı olmaya gittim

29.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kendisinden haber alınamayan Aynur İlhan için paniğe kapılan komşular yaşlı kadının sokağın başından yürüyerek gelmesiyle derin bir nefes aldı. Sokağa girdiğinde evinin önünde gördüğü kalabalığa anlam veremeyen ve panikleyen İlhan da, "Koronavirüs aşısı olmak için sağlık ocağına gitmiştim. Oradan da ihtiyaçlarım için çarşıya çıktım. Zaman çabuk geçmiş anlamadım" dedi.

Polis de itfaiye de seferber oldu! Komşuları öldü sandı, yürüyerek geldi: Aşı olmaya gittim

Olay, Mesudiye Mahallesi 1633 sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan 75 yaşındaki Aynur İlhan'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının evinin açık olan balkon kapısından içeriye girmek için çalışma başlattı. Polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri balkondan evinin içerisine girdi. Yapılan kontrollerde evin boş olduğu ve yaşlı kadının evde olmadığı anlaşıldı.

Screenshot_2

''O BİZİM ABLAMIZ, ANNEMİZ GİBİ''

Bu sırada birden sokağın başında beliren İlhan'ı gören komşuları sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadına sarılıp uzun süre gözyaşı döken komşuları, "Biz Aynur teyzeyi çok seviyoruz. O bizim ablamız, annemiz gibi. Her gün gerek balkondan gerekse evlerimize gelip gider sohbet eder yalnız bırakmayız. Bugün kendisine ulaşamadık. Cep telefonunu da evde unutmuş. Aradığımızda telefon sesinin içerden gelmesi ve kapının açılmaması bizi çok korkuttu. Bizde ekiplere haber verdik. Çok şükür bir şey olmaması bizi çok sevindirdi. Allah uzun ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Screenshot_3

''AŞI OLMAYA GİTTİM''

Sokağa girdiğinde evinin önünde gördüğü kalabalığa anlam veremeyen ve panikleyen Aynur İlhan da, "Koronavirüs aşısı olmak için sağlık ocağına gitmiştim. Oradan da ihtiyaçlarım için çarşıya çıktım. Zaman çabuk geçmiş anlamadım" dedi.

Screenshot_4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sağır ve dilsiz' notu ile dileniyordu! Zabıtayı görünce...'Sağır ve dilsiz' notu ile dileniyordu! Zabıtayı görünce...
Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'
'Seçim' teklifine yeşil ışık! Gözler o tarihte'Seçim' teklifine yeşil ışık! Gözler o tarihte
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Milyonlar bekliyor! EYT'de yol haritası belli oldu

Milyonlar bekliyor! EYT'de yol haritası belli oldu

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Eyyam-ı bahur geliyor! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Erkek memurlarla ilgili dikkat çeken karar! Gündem oldu

Erkek memurlarla ilgili dikkat çeken karar! Gündem oldu

Yurt dışından getirip parçalayıp satıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Yurt dışından getirip parçalayıp satıyorlar! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İlginizi Çekebilir

400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı

400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.