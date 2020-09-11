Polis denetiminden kurtulmak için kapının arkasına heykel koydular

Beyoğlu’nda korona virüs kurallarını hiçe sayarak eğlence düzenleyip, polisi fark edince denetimi engellemek için kapının arkasına heykel koydular. Ekipler, kapının yanından tırmanarak içeriye girip basın düzenlerken, 69 şahsa 62 bin 100 TL, işletme sahibine 9 bin 540 TL idari para cezası kesti. Polis ekiplerinin tırmanarak girdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin iş yerlerine denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesinde bulunan bir iş yerini kontrol etti. İş yerinde 17 şahsa nargile sunumu yapıldığı, masaların üzerinde içerisinde sigara izmaritleri bulunan küllüklerin olduğu, mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edildi. Belirtilen eksiklikler ile ilgili Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında iş yeri yetkilisine 3 bin 180 TL, içeride bulunan 17 şahsa ise, 16 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimi engellemek için kapının arkasına heykel koydular

Çalışmaların devamında, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında bir eğlence yeri de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kapısının kilitli olmasına rağmen içeriden kamera sistemiyle iş yeri girişinin görüntülendiği ve müşterilerin kameradan bakılarak içeri alındığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin gelişlerini fark edilince girişte bulunan çelik kapıyı kapatıp arkasına büyük bir heykel koyarak denetimi engellenmek istendi.