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Polis denetimini gören sürücü aracını bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

Düzce’de bir sürücü seyir halinde ilerlediği sırada polis ekiplerince yapılan denetimi görünce otomobilini yol ortasında bırakıp kaçtı.

Düzce’de bir sürücü seyir halinde ilerlediği sırada polis ekiplerince yapılan denetimi görünce otomobilini yol ortasında bırakıp kaçtı. Polis ekiplerince yol kenarına çekilen araçta alkol şişeleri bulundu.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde hafta sonunu fırsat bilerek alkol alan sürücüler üzerinde gece yarısı uygulama yaptı. Necip Güney Sokak girişindeki uygulama noktasına yaklaşan bir sürücü ise polislerin yaptığı denetimi görünce 14 FM 595 plakalı otomobilini, çalışır halde yol ortasında bırakarak kaçtı. Polis ekiplerince terk edilen otomobilde yapılan incelemede sürücü koltuğunun altında alkol şişeleri bulundu. Trafiği olumsuz etkileyin otomobil, polis ekiplerince yol kenarına alındıktan sonra çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı.

Standart dışı yazıları sürücüler söktü
Uygulamalar sırasında ayrıca durdurulan bir hafif ticari araçtaki standart dışı yazıları ise sürücü ve polisler söktü. Yazıları söken ismi öğrenilemeyen sürücüye, polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde 11’i alkollü, 6’sı ehliyetsiz, toplam 34 sürücüye toplam 37 bin 480 lira ceza kesildi.

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