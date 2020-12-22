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  4. "Polis" diyerek eve girdiler, 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

"Polis" diyerek eve girdiler, 100 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

22.12.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Pendik’te kendilerini polis olarak tanıtan 5 şahıs, eski bir kuyumcunun evine geldi.

Pendik’te kendilerini polis olarak tanıtan 5 şahıs, eski bir kuyumcunun evine geldi. ’Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ diyerek eve giren zanlılar içeride arama yaparak yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, benzer yöntemlerle başka kişileri de dolandırdığı öğrenilen çetenin 18 üyesini gözaltına aldı.
Olay, 17 Aralık Perşembe günü Pendik Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişi kendilerini polis olarak tanıtıp eski kuyumcu olan C.İ ’nin evine geldi. ‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ diyerek eve giren zanlılar, odalarda arama yaptı. Zanlılardan biri ise sözde polis baskını ile şaşkınlık yaşayan ev sahipleri C.İ ve F.İ’nin yanında durarak oyaladı. Zanlılar evde yaptıkları aramalarda yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve cep telefonu aldı ve evden ayrıldı. Herhangi bir tutanak tutulmadan evde arama yapan ve ayrılan şahıslardan şüphelenen ev sahipleri, polisi arayarak ihbarda bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Çetenin aynı yöntemle birçok dolandırıcılık olayına karıştığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda olayı gerçekleştiren zanlılar da dahil olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılarda birinin ise mağdur ailenin yanında çalışan M.A. olduğu belirlendi.
Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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