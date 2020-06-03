Polis dizilerinin oyuncuları ve yazarları, ABD'deki polis şiddetine nasıl tepki gösteriyor?

ABD'de siyah Amerkalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan protestolar sadece ülkenin 140 şehrine yayılmakla kalmadı, aynı zamanda polis şiddetinin de yeniden tartışılmasına yol açtı.

En popüler dizi türlerinden biri olan suç ve detektiflik dizilerinde Amerikan polisinin nasıl ekrana yansıdığı da bu dönemde tartışılan konulardan biri.

ABD yapımı dizilerde polis karakterini canlandıran kimi oyuncular ya da bu dizilerin senaristleri özeleştiri yaparak televizyonda polislerin sürekli iyi karakterler olarak yansıtılmasının, polis şiddetinin körükleyicisi olduğunu kabul etti.

Raporlar ve sosyal medyada gösterilen tepkiler bu konuda yeteri kadar özenin ve çabanın gösterilmemesini eleştiriyor.

Hem George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi hem de barışçıl göstericilere polisin şiddetle yaklaşmasının Amerikan televizyon dünyasında yol açtığı tartışmaları derledik.

Senarist diziden kovuldu

Bu yönde olumlu olarak tanımlanan ilk adımlardan biri Law & Order dizisinin yaratıcısı ve yapımcısı Dick Wolf'dan geldi.