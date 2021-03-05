HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Polis dövdü' diyen zanlının foyasını kameralar ortaya çıkardı

'Polis dövdü' diyen zanlının foyasını kameralar ortaya çıkardı

05.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de maske takmadığı için uyarılınca polislerle tartışan Harun Ç., gözaltına alındı. Nezarethanede polislerin kendisini darp ettiğini iddia eden Harun Ç., görevli memurlardan şikayetçi oldu. Ancak güvenli kamerası görüntüleri izlendiğinde zanlının kafasını parmaklıklara vurduğu görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Esenler'de yaşandı. Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle tartıştı. Maske takmamakta ısrar eden Harun Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şahıs, bu kez "polis beni dövdü" diyerek şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI

Polisten şiddet gördüğünü iddia eden şahsın foyası kısa süre sonra ortaya çıktı. Nezarethanenin güvenlik kamera görüntülerinde Harun Ç.'nin kafasını defalarca demir parmaklıklara vurduğu, polis memurunun zanlıyı engellemeye çalıştığı görüldü.

Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
HES ihbar nedir?HES ihbar nedir?
Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Batman, Bayburt, Bilecik ve Bingöl'de cumartesi pazar dışarı çıkılıyor mu?

Batman, Bayburt, Bilecik ve Bingöl'de cumartesi pazar dışarı çıkılıyor mu?

Son Dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini darp edip 3. kattan atladı

Kağıthane'de hareketli dakikalar!

Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın’da sokağa çıkmak serbest mi?

Artvin, Aydın, Balıkesir ve Bartın'da sokağa çıkma yasağı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Çanakkale, Çankırı, Çorum ve Denizli sokağa çıkma yasağı var mı?

Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları! Şehit haberleri yürekleri dağladı 

Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.