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  4. Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Çatıda ne işiniz var? İnin aşağı!" anonsu yaptı.

Polis drone ile böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone'lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

'ÇATIDA NE İŞİNİZ VAR?'

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Kaynak: İHA

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