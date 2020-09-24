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Polis drone ile takip edip arı kovanını içinde uyuşturucu ve silah ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi drone ile takip yaparak ormanlık alana gizlenmiş arı kovanı içinde silah ve uyuşturucu ele geçirdi.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepıher Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile havadan yaptıkları tespit sonucu bir kişinin ormanlık alandaki ağaçlar arasına gizlenmiş arı petekleri ile patak sahibinin evinde yaptıkları aramada 228,67 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 27 adet tüfek kartuşu ele geçirdi.Polis drone ile operasyon an be an görüntülenirken, operasyonda narkotik dedektör köpeği de görev altı.

Samsun’da narkotik polisi drone ile takip yaparak ormanlık alana gizlenmiş arı kovanı içinde silah ve uyuşturucu ele geçirdi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepıher Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile havadan yaptıkları tespit sonucu bir kişinin ormanlık alandaki ağaçlar arasına gizlenmiş arı petekleri ile patak sahibinin evinde yaptıkları aramada 228,67 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 27 adet tüfek kartuşu ele geçirdi.
Polis drone ile operasyon an be an görüntülenirken, operasyonda narkotik dedektör köpeği de görev altı. Polisin arılar sokmasın diye arı kovanı içinde arama yaparken özel kıyafet giymesi dikkat çekti. Olayla ilgili A.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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