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Polis düğün bastı

16.02.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Adana’da pandemiye rağmen sokakta yapılan düğün polis baskınıyla sona erdi.

Adana’da pandemiye rağmen sokakta yapılan düğün polis baskınıyla sona erdi. Müzisyenin “artık düğün bitti dağılın” diye anons yapması dikkat çekti.
Türkiye’yi geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana etkisi altına alan yeni tip korana virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokak arasında ya da salonlarda düğün yapmak yasaklandı. Ancak bu yasağa rağmen hala sokaklarda düğün yapanlar oluyor.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi’nde sokakta düğün yapıldığı bilgisini alan polis adrese baskın yaptı. Polis pandemi kuralları geçerli olmasına rağmen çoğu maskesiz onlarca insanın düğünde iç içe olduğunu belirledi. Polis düğünün sonlandırılması ve herkesin evine gitmesi çağrısında bulundu. Kalabalık bir süre bekledi ancak polis kararlı olunca düğüne katılanlar dağılmak zorunda kaldı. Polis düğünde görev alan müzisyeni de aletlerini toplaması konusunda uyardı. Müzisyenin mikrofondan dağılmayan kalabalığa “Düğün bitti herkes evine” diye anons yapması dikkat çekti. Düğün sonlandırılırken pandemi kurullara çerçevesinde düğün sahibine ceza makbuzu düzenlendi.

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